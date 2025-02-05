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Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın ne yemiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı

Adana'da Hırsız 3 Gün Havalandırmada Saklandı

Adana'da Hırsız 3 Gün Havalandırmada Saklandı
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Adana'da bir AVM'den 3 kilogram altın ve 100 bin TL çalan hırsız, havalandırmada 3 gün saklandı. Kaçmaya çalışırken yakalanan hırsız, polisin yaptığı aramalar sonucunda ele geçirildi.

Adana'da havalandırmadan AVM'ye girip kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çalan hırsız, havalandırmadan çıkıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Şahsın 3 gün boyunca AVM'nin havalandırma boşluğunda saklandığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 2 Şubat gecesi merkez Yüreğir ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, havalandırma boşluğundan alışveriş merkezine giren hırsız, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL alıp kayıplara karışmıştı. Alarmın çalmışıyla birlikte Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan aramada hırsız bulanamadı. Havalandırmadan ses gelmesi ve hırsızın burada olabileceği ihtimali üzerine dün gün boyu hassas burunlu kadavra köpeğiyle havalandırma boşluğunda arama yapıldı.

Gece saatlerinde havalandırmadan çıkınca yakalandı

AVM hırsızı 3 gün boyunca havalandırmada yaşamını sürdürdü. En son pes eden hırsız, gece saatlerinde havalandırmadan inip kaçmak istedi. AVM'yi ablukaya alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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