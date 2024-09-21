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Adana'da Hırdavatçıya Silahlı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

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Adana'da bir hırdavatçıya gerçekleştirilen silahlı saldırı anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Hırdavatçıya silahlı saldırı anı kameralarda

ADANA - Adana'da hırdavatçıya silahlı saldırdı düzenlediği öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, 25 Ağustos günü saat 03.00 sıralarında Yüreğir İlçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir hırdavat dükkanında meydana geldi. Murat D. motosiklet ile M.R.'ye ait hırdavat dükkanın önüne geldi. Motosikletin arkasında bulunan Muhammed Enes Y. işyerine defalarca ateş açtı. Ardından şüpheliler bölgeden ayrıldı.

Kısa süre sonra şüpheliler tekrardan gelerek yine işyerine defalarca ateş etti, bu sırada güvenlik görevlisi panikledi. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik görevlisi şüphelilerin uzaklaşmasıyla durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

"Gasp polisleri dedektif gibi iz sürüp şüphelileri yakaladı

İşyerinin ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Muhammed Enes Y. ile Murat D.'nin kaçtığını yeri belirledi. Kamera incelemesinde polis Mehmet E.'nin otomobille saldırganların arkasından gelip gözcülük yaptığını da tespit etti. Otomobilin sahibi ise Abdulhakim D. olduğu belirlendi.

Evlerinde saklanan 4 kişide yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Muhammed Enes Y. ile Murat D. birbirlerine suçu attığı öne sürüldü. Otomobilin sahibi Abdulhakim D., olayla bir ilgisinin olmadığını arkadaşı Mehmet E. aracını ödünç verdiğini belirtti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken Muhammed Enes Y., Murat D. ve Mehmet E. tutuklandı, Abdulhakim D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana'da Hırdavatçıya Silahlı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Adana Suç

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