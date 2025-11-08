Adana'da Hırdavat Dükkanında Yangın Çıktı

Adana'da hırdavat dükkanında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'nde meydana geldi. 3 katlı hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 70 itfaiye personelinin yaklaşık 4 saatlik müdahalesi sonucu yangın 07.30'da kontrol altına alındı.

Bitişik iş yerlerine de sıçrayan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. - ADANA