Adana'da Hırdavat Dükkanında Yangın Çıktı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir hırdavat dükkanında gece saatlerinde çıkan yangın, 70 itfaiye personelinin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, bitişik iş yerlerine de sıçradı.
Adana'da hırdavat dükkanında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Yangın, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'nde meydana geldi. 3 katlı hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 70 itfaiye personelinin yaklaşık 4 saatlik müdahalesi sonucu yangın 07.30'da kontrol altına alındı.
Bitişik iş yerlerine de sıçrayan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. - ADANA
