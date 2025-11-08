Adana'da Hırdavat Dükkanında Yangın Çıktı

Adana'da hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürülmeye çalışılırken yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'ndeki 3 katlı hırdavat dükkanında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı. Bitişik iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürerken yangın, dron ile havadan görüntülendi. - ADANA