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Adana'da Hint Keneviri Operasyonu: 712 Kök Ele Geçirildi

Adana'da Hint Keneviri Operasyonu: 712 Kök Ele Geçirildi
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Adana İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir tarlada ekili durumda 712 kök Hint keneviri ele geçirdi. Tarla sahibi bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ekili halde 712 kök Hint keneviri ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir tarlada Hint keneviri ekili olduğu bilgisine ulaştı. Ekipleri bu bilgi üzerine tarla sahibini takibe aldı. Yapılan takip sonucunda tarla sahibi kenevirlere bakarken suçüstü yakalandı. Tarlada ekili halde 712 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tarla sahibi ise gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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