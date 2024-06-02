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Adana'da Hava Sıcaklığı 40 Dereceyi Bulan Genç Boğulma Tehlikesi Atlattı

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Adana'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması üzerine serinlemek için sulama kanalına giren bir genç, boğulma tehlikesi atlattı. Polis ve vatandaşlar tarafından kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı.

Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca serinlemek için sulama kanalına giren bir genç boğulma tehlikesi atlattı. Polis ve vatandaş el ele vererek şahsı kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca Mustafa Demir isimli genç serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen genç daha sonra boğulma tehlikesi atlatınca çevredeki vatandaşlar onu kurtarmak için kanala girdi. Ancak vatandaşlar yetersiz olunca olay yerine gelen polis de Demir'i kurtarmak için mücadeleye katıldı. Can simidi atılan genç kanaldan kıyıya kadar getirildi. Daha sonra polis ile vatandaş tarafından kanaldan çıkartılan Mustafa Demir, hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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