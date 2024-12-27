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Adana'da Hastanelerde Hırsızlık: Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Hastanelerde Hırsızlık: Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da sağlık çalışanlarının ve hastaların kredi kartları ile cep telefonlarını çalan şüpheli Emirhan T. yakalanarak tutuklandı. Mağdurların şikayeti üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, hastanelerin güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi.

Adana'da hastanelerde sağlık çalışanları ve hastaların kredi kartları ile telefonlarını çalan şüpheli yakalanıp tutuklandı.

İddiaya göre, Emirhan T., farklı tarihlerde Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde çalışan sağlıkçı E.K. ve hasta Z.S.Y.'nin kredi kartlarını, banka kartlarını ve kimliklerini çaldı. Şüpheli Emirhan T. daha sonra özel bir hastanede sağlık personelinin cep telefonunu ziynet eşyasını ve kimliğinı çalarak kayıplara karıştı. Mağdurların polise şikayet etmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Polis hastanelerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Şüpheli Emirhan T.'nin Z.S.Ç.'ye ait kredi kartlarından ve banka kartlarından 10 bin 500 TL harcadığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Emirhan T. saklandığı evde yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde Emirhan T., "Güvenlik kameralarındaki benim fakat ben hırsızlık yapmadım" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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