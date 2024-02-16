Adana'da hasta doktora saldırdı

Adana'da bir hasta, tartıştığı doktora yumruk attı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, saldırgan hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki Seyhan Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre hastanenin acil servisine gelen Bekir G.(50), görevli Doktor Hüseyin D. (30) ile kendisi ile ilgilenmediği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma devam ederken Bekir G., koltukta oturan doktora birden yumruk attı. Yaşananlar saniye saniye görüntülenirken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli hastane polisi olaya müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, doktor ise acil serviste tedavi altına alındı. - ADANA