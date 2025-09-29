Adana'da Hareket Halindeki Otomobil Alev Aldı

Adana'da hareket halindeyken yanmaya başlayan otomobili esnaf su ve yangın tüpüyle söndürdü.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü otomobilden inip kova ile su bulup söndürmeye çalıştı. Ancak otomobil tekrar alev alınca çevredeki birkaç esnaf aynı anda yangın tüpü ile müdahale etti. Yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu. - ADANA