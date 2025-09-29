Haberler

Adana'da Hareket Halindeki Otomobil Alev Aldı

Adana'da Hareket Halindeki Otomobil Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil, çevredeki esnafın müdahalesiyle söndürüldü. Sürücünün yangını söndürme çabaları yetersiz kalırken, esnaf yangın tüpleriyle olaya müdahale etti.

Adana'da hareket halindeyken yanmaya başlayan otomobili esnaf su ve yangın tüpüyle söndürdü.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü otomobilden inip kova ile su bulup söndürmeye çalıştı. Ancak otomobil tekrar alev alınca çevredeki birkaç esnaf aynı anda yangın tüpü ile müdahale etti. Yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev tavuk markasına rekor ceza

KAP açıklaması geldi! Türkiye'nin dev tavuk markasına rekor ceza
Bir dönem 130 kilo olan Akın Akınözü'nden şaşırtan zayıflama itiraf

130 kiloya kadar çıkan ünlü isimden şaşırtan zayıflama itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.