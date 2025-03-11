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Adana'da Haraç İddiasıyla İş Adamına Saldırı: İki Kardeş Yakalandı

Adana'da Haraç İddiasıyla İş Adamına Saldırı: İki Kardeş Yakalandı
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Adana'da iş adamı Mahmut Tarhan'ı haraç vermediği gerekçesiyle yaralayan ağabey ve kardeşi yakalandı. Tarhan, çete tarafından tehdit edilerek haraç talep edildiğini, iş yerlerinin defalarca kurşunlandığını ifade etti.

Adana'da iş adamı Mahmut Tarhan'ı haraç vermediği için yaraladığı öne sürülen ağabey ve kardeşi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kentte mobilyacılık, çelik kapı ve inşaat malzemeleri üzerinden fabrikaları bulunan iş adamı Mahmut Tarhan (35) 5 ay önce tehdit mesajları almaya başladı. Aldığı mesajlarda 15 milyon TL kendisinden haraç isteyen çeteye boyun eğmeyen Tarhan'ın iş yerleri ve otomobilleri toplamda 13 defa kurşunlandı. İstediği parayı alamayan şüpheliler 3 Mart'ta Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ne kasklı motosikletle giderek Tarhan'ı ayağından vurup kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemeler sonucu olayı şüpheli Ş.A.'nın (23) gerçekleştirdiğini belirledi. Bunun üzerine Gülbahçesi Mahallesi'nde yapılan operasyonla Ş.A. ve ağabeyi M.A. (27) yakalandı.

Senet karşılığı aracını sattığını öne sürdü, senet bulunamadı

Gözaltına alınan şüphelilerin iddiasına göre M.A., 550 bin TL'lik senet karşılığında otomobilini Tarhan ailesinden A.İ.A.'ya sattı. Daha sonra M.A., A.İ.A.'ya ulaşamayınca husumet başladı. Ancak polisin çalışmasında söz konusu senet bulunamadı.

Mahmut Tarhan'ı vurduğunu itiraf eden şüpheli Ş.A.'nın ise, "Ağabeyimi arayıp 'aracıma siz mi sıktınız' dedi, ardından küfür etti. Bunun üzerine sinirlenip saldırı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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