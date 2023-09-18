Adana'da Haraç İddiasıyla Cep Telefonu Dükkanı Sahibi Öldürüldü

Adana'da bir kişi, haraç alamadığı iddiasıyla cep telefonu dükkanı sahibini vurarak öldürdü. İddiaya göre, olay Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Cinayet zanlısı ise polis ekipleri tarafından aranıyor.

Adana'da bir kişi, haraç alamadığı iddiasıyla cep telefonu dükkanı sahibini vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonu dükkanı işleten yabancı uyruklu Ahmed Madarati'den (30) ismi öğrenilemeyen bir kişi, haraç istemeye başladı. Bugün öğleden sonra tekrar dükkana gelen şahıs, Madarati'ye "Haraç vermiyorsan cep telefonu vereceksin" dedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma başladı. Şahıs yanında getirdiği tabanca ile Madarati'ye 2 el ateş etti ancak ıskaladı. Daha sonra da tabanca tutukluk yaptı. Bunun üzerine Ahmed Madarati, dükkandan kaçtı ancak şahıs arkasından kovalamayı bırakmadı.

Şahsın arkadan 2 el ateş ettiği Madarati, 32056 sokağa geldiği sırada yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ahmed Madarati, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA