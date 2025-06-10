Adana'da Hapis Cezası ile Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Adana'da Hapis Cezası ile Aranan 2 Şahıs Yakalandı
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Kozan'da polisin yaptığı şok uygulamalarda, hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Uygulamalarda ayrıca uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde polisin yaptığı çalışmalarda hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, son bir hafta içerisinde 330 personelin katılımıyla 72 ayrı noktada şok uygulamalar gerçekleştirdi. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahsılar emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Uygulamalarda yapılan aramalarda bir miktar uyşturucu ile 1'i kurusıkı 3 tabanca ve 40 adet mermi ele geçirildi.

Trafik yönünden de denetim yapan ekiplerin modifiye 5 araca işlem yaptığı, 57 motosiklet sürücüsüne ise trafik ihlallerinden idari para cezası kestiği belirtildi.Denetimlerde ayrıca 20 araç ile 5 motosikletinde trafikten men edildiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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