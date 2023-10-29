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Adana'da hamile karısını öldüren zanlı gözaltına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir tartışma sonucunda hamile karısını öldüren zanlı gözaltına alındı. Zanlının ayrıca çocuğunu da boğmaya çalıştığı iddia ediliyor.