Adana'da Hafriyat Kamyonu Yaşlı Adamı Ezdi

Kozan ilçesinde meydana gelen kazada geri manevra yapan hafriyat kamyonu, arkasında bulunan 70 yaşındaki Mehmet Ünlü'yü ezerek ölümüne neden oldu. Soruşturma başlatıldı.

Adana'da hafriyat kamyonunun geri manevra yaparken ezdiği yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde saat 17.00 sularında meydana geldi. 01 Z 2411 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, geri manevra yaptığı esnada aracın arkasında bulunan Mehmet Ünlü'yü (70) fark etmeyerek ezdi. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA