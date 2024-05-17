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Adana'da hafif ticari araçla otomobil çarpışması: 5 yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Karacaoğlan Mahallesi Kanal Sokak'ta meydana geldi. İsmail Akıllıoğlu yönetimindeki 01 ASC 598 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile Nasır Elibeydi yönetimindeki 01 MS 013 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası iki otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye görüntülendi.

Kaza ile ilgili savcılık soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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