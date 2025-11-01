Adana'da Hafif Ticari Araç Sulama Kanalına Uçtu

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç sulama kanalına uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. R.E. idaresindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp sulama kanalına düştü. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan sulama kanalında kuraklık nedeniyle suyun az olması nedeniyle facia önlendi. - ADANA