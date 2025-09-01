Adana'da Hafif Ticari Araç Devrildi: Sürücü Yaralandı
Adana'da meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden hafif ticari araç devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir araç kamerasına yansıdı.
Adana'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken aracın devrilme anı saniye saniye görüntülendi.
Kaza, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Citroen marka 34 URG 21 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı karşı şeritten gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa