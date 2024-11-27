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Adana'da Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı, İş Yeri Sahibi Ödül Veriyor

Adana'da Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı, İş Yeri Sahibi Ödül Veriyor
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Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibi, saldırganları polise ihbar eden kişiye 300 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Adana'da bir güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibi sosyal medyadan saldırganları polise ihbar edene 300 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıslar iş yerinin önüne gelerek tabanca ile ateş açmaya başladı. Ateş açan şüphelinin diğer şüphelice cep telefonuyla görüntülenmesi güvenlik kameralarına yansıdı. 2 şüpheli daha sonra kaçarak izini kaybettirdi.

İş yeri sahibi E.B ise sosyal medyadan saldırganları polise ihbar eden kişiye 300 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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