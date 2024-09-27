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Adana'da Günübirlik Kiralanan Evlerde Şok Uygulama

Adana'da Günübirlik Kiralanan Evlerde Şok Uygulama
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Adana'nın Seyhan ilçesinde polis, günübirlik kiralanan evlerde kira sözleşmeleri denetledi. Fuhuş ve uyuşturucu ticareti iddiaları üzerine düzenlenen uygulamada, adres kaydı yanlış olan birçok kişiye işlem yapıldı.

Adana'da Seyhan polisleri günübirlik kiralanan evlere yönelik 'Şok uygulama' düzenledi. Uygulamada kira sözleşmesi bulunmayan, adresleri başka yerde görünen birçok kişiye işlem yapıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Sümer Mahallesi'nde birçok derme çatma yapıda günübirlik evlerin kiraya verildiği; fuhuş, uyuşturucu ticareti gibi suçların işlendiği yönünde şikayetler alması üzerine harekete geçti.

Seyhan Emniyetine bağlı, araştırma, devriye ve çarşı mahalle bekçileriyle 95 personel ile günübirlik kiraya verilen dairelerin bulunduğu 7 yapıya 'Şok uygulama' düzenlendi.

Söz konusu evlerin etrafında bekçi ve devriye ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Polis daha sonra ikametlere tek tek girerek kira sözleşmelerini denetledi. Kira sözleşmesi bulunmayan ve adres kayıtları başka adres görünen kişilere işlem yapıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Seyhan Hukuk Polis adana Suç

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