Adana'da Güneş Enerji Santralinden 400 Metre Kablo Çalındı

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir güneş enerji santraline giren şüpheliler, 400 metre elektrik kablosu çaldı ve güvenlik kameralarına zarar verdi. Hırsızlık nedeniyle bölgede 2 gün internet kesintisi yaşandı. Bir şüpheli yakalanırken, diğer iki kişi için çalışmalar sürüyor.

Adana'da güneş enerji santraline giren şüpheliler, 400 metre elektrik kablosu çaldı, güvenlik kameralarına zarar verdi. Şüphelilerin işyerindeki ve güvenlik kamerasını kırdığı anlar görüntülenirken, hırsızlık nedeniyle bölgede 2 gün boyunca internet kesintisi yaşandığı öğrenildi.

Olay, 29 Eylül'de Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesindeki bir güneş enerji santralinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 şüpheli santrale girip 400 metre internet kablosu çaldı. Şüphelilerin iş yerindeki ve güvenlik kamerasını kırdığı anlar, anbean görüntülendi. İnternet kablolarının çalınması nedeniyle Akdeniz Mahallesindeki evlerde 2 gün internet kesintisi yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede olaya karışan yüzü kapalı 2 şahsın kimliği tespit edilemezken kabloları götüren kişinin R.D. (30) olduğu belirlendi. Şüpheli R.D., saklandığı bir evde yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı, kabloları çalıp sattım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
