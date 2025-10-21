Adana'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Operasyonu

Adana'da saman yüklü tırda yapılan aramada 2 milyon 750 bin TL değerinde gümrük kaçağı elektronik sigara ve kiti ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tır sürücüsü M.S.'nin kente gümrük kaçağı ürünler getirdiğini tespit etti. Ceyhan ilçesinde söz konusu M.S.'nin tırı durduruldu.

Taşıdığı samanların arasına zulalanmış halde 2 bin 700 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 3 bin 680 eletkronik sigara kiti ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin 2 milyon 750 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. - ADANA