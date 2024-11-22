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Adana'da Gümrük Kaçağı 8 Bin 770 Paket Sigara Ele Geçirildi

Adana'da Gümrük Kaçağı 8 Bin 770 Paket Sigara Ele Geçirildi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, polisin bir işyerine düzenlediği operasyonda 8 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'da Seyhan polisi bir işyerine yaptığı operasyonda 8 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ahmet T.'nin işyerinde gümrük kaçağı sigara olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 870 kartonda toplam 8 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ahmet T., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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