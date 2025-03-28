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Adana'da Gümrük Kaçağı 51 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Adana'da Gümrük Kaçağı 51 Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Adana'da yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bir işyerine yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir işyerinde gümrük kaçağı cep telefonları olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, işyerine baskın yaptı. Baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kaçakçılıkla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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