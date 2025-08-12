Adana'da Gümrük Kaçağı 149 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Adana'da Gümrük Kaçağı 149 Cep Telefonu Ele Geçirildi
Adana'da düzenlenen operasyonda, tırın içindeki yedek yakıt bidonunda 4 milyon 470 bin TL değerinde 149 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Sürücü tutuklandı.

Adana'da tırın içindeki yedek yakıt bidonunda değeri 4 milyon 470 bin TL olan 149 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin-Tarsus-Gaziantep-Adana (TAG) otoyolunda bir tırı durduru. Tırda gümrük kaçağı olduğu bilgisine ulaşan polis, aracı aramaya başladı. Yapılan arama çalışmasında yedek yakıt bidonunun içerisine zulalanmış 149 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Telefonların piyasa değerinin 4 milyon 470 bin TL olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan aracı sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

