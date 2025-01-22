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Adana'da Gümrük Kaçağı 100 Cep Telefonu ve 300 Elektronik Sigara Ele Ge geçirildi

Adana'da Gümrük Kaçağı 100 Cep Telefonu ve 300 Elektronik Sigara Ele Ge geçirildi
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Adana'da yapılan bir operasyonda, gümrük kaçağı 100 cep telefonu ve 300 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, bu malzemelerin piyasa değerinin 3 milyon 220 bin TL olduğu belirlendi.

Adana'da gümrük kaçağı 100 cep telefonu ve 300 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Park alanında şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada zulalanmış 100 gümrük kaçağı cep telefonu ve 300 elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 3 milyon 220 bin TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Başka bir operasyonda da 1 pos cihazı, 3 alacak defteri ve 225 kart slipi ele geçirilirken, olayla ilgili tefecilik suçundan 2 kişiye adli işlem yapıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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