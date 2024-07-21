Üye Girişi
Haberler

Adana'da göle düşen otomobilde bulunan 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cenazesine ulaşılırken, anne, baba ile diğer çocuğa saatlerdir ulaşılamaması üzerine bir yakını göle atlamak isteyince, polis ve yakınları tarafından ikna edildi.

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da göle düşen otomobilde bulunan 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cenazesine ulaşılırken, anne, baba ile diğer çocuğa saatlerdir ulaşılamaması üzerine bir yakını göle atlamak isteyince, polis ve yakınları tarafından ikna edildi.

Adana'da göle düşen otomobilde bulunan 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cenazesine ulaşılırken, anne, baba ile diğer çocuğa saatlerdir ulaşılamaması üzerine bir yakını göle atlamak isteyince, polis ve yakınları tarafından ikna edildi.

Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde, Veysel Aydoğmuş'un kullandığı, içinde 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş'un olduğu otomobil Çatalan Batı Köprüsü'ne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüştü. Kaza sonrası dalgıç polislerin başlattığı aramada 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşılmıştı. Ancak aradan 2.5 saat geçmesine rağmen anne, baba ve diğer çocuğa ulaşılamadı. Bu duruma tepki gösteren ailenin bir yakını göle atlamak istedi. Şahsı polis ve araya giren vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. Şahıs bir süre göle atlamak için ısrar etse de daha sonra ikna oldu. Bu arada, arama çalışmalarını izleyen ailenin yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

Ayrıca, kaza sırasında Batuhan Aydoğmuş'un araçtan atladığı ancak yüzme bilmediği için göle battığı, diğer 3 kişinin ise araçtan hiç çıkamadığı öğrenildi. Bu nedenle göl kenarına vinç getirildi. Vinç ile otomobilin gölden çıkartılması bekleniyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Baba 3.Sayfa Güncel Haberler

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek

Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title