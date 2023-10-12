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Adana'da Giyim Mağazasına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir giyim mağazasına yapılan silahlı saldırıda iş yeri sahibi hayatını kaybetti, bir işçi ise yaralandı. Saldırganlar kaçarken polis ekipleri olayı araştırıyor.