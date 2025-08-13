Adana'da Gıda Denetiminde Böceklenmiş Ürün Ele Geçirildi

Adana'da denetim ekipleri, bir işletmede böceklenmiş ürün ele geçirdi. Ürünler imha edilirken, işletmeye 63 bin 82 TL cezai işlem uyguladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilgili birimlerle birlikte gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimde merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'nde bulunan Musko Erciyes Kuruyemiş isimli işletmede böceklenmiş ürünler tespit edildi. Bunun üzerine el konulan torbalarca ürün imha edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen ve bozulmuş ürün barındırma suçundan işletmeye 63 bin 82 TL cezai işlem uyguladı. - ADANA