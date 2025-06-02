Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İşçiler yangını fark ederek 112'yi aradı ve olay yerine gelen ekipler yangınla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürmek için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Gece başlayan yangını fark eden işçiler 112'yi arayarak haber verdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışması devam ederken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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