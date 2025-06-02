Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürmek için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Gece başlayan yangını fark eden işçiler 112'yi arayarak haber verdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışması devam ederken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA