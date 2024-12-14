Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Adana'nın Kozan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmede, saman balyaları ve odunların istiflendiği bahçedeki alan, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, üretim binasına sıçramadan söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ADANA