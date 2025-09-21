Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın: 17 Saat Süren Mücadele

Adana'da geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, 17 saat sonra kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde sabah saat 06.00 sıralarında bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevlerin fabrika binasına sıçramasını önlerken, yangının çevreye yayılmaması için alanı tamamen kontrol altına aldı. Bahçedeki atık malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 17 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - ADANA