Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın 14 Saatten Fazla Süreyle Devam Ediyor

Adana'nın Seyhan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde sabah saatlerinde başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelere rağmen 14 saattir sürüyor. Yangın, atık malzemelerin tutuşmasıyla büyüyerek devam ediyor.

Adana'da geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın 14 saattir devam ediyor.

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde sabah saat 06.00 sıralarında bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Ekiplerin müdahalesiyle yangının çevreye ve fabrika binasına sıçramasının önüne geçildi. Tüm müdahalelere rağmen yangın 14 saattir sürüyor. Bahçede bulunan atık malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla söndürülmeye çalışılıyor. - ADANA

