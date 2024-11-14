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Adana'da Gereksiz Korna Çalan Sürücülere Ceza

Adana'da Gereksiz Korna Çalan Sürücülere Ceza
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Adana'da trafik ekipleri, gereksiz korna çalan sürücülere yönelik uygulama düzenledi. Bir sürücü, kornasının çalışmadığını savunsa da polis kontrol ettiğinde kornanın çalıştığı tespit edilerek ceza kesildi. Toplamda 35 sürücüye 24 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Adana'da trafik ekiplerinin gereksiz korna çalanlara yönelik yaptığı uygulamada bir sürücü, ceza yememek için "Kornam çalışmıyor" diye savunma yaptı ancak polis kornayı kontrol ettiğinde çalıştığını tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebağ Mahallesi Seyhan Caddesi'nde gereksiz korna çalan toplu taşıma sürücülerine yönelik uygulama düzenledi.

Sürekli kornaya bastığı için uygulamaya takılan sürücü ise polise kornasının çalışmadığını belirterek, "Ağabey bende korna çalışmıyor. 50 araba yan yana gidiyor. Benim kornam zaten çalışmıyor, gelip bakabilirsin. Başkası kornayı çalmış, ben boş yere ceza yiyeceğim" diye kendini savundu ancak trafik polisi aracın kornasını kontrol ettiğinde çalıştığını tespit etti. Polis bunun üzerine sürücüye cezai işlem uyguladı.

Yapılan uygulamada 35 toplu taşıma sürücüsüne gereksiz korna kullanımından toplam 24 bin 150 TL para cezası uygulandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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