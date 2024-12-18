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Adana'da Genel Cerrah Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Adana'da Genel Cerrah Bıçaklı Saldırıya Uğradı
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Kozan Devlet Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan doktorun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Adana'da Kozan Devlet Hastanesi Genel Cerrahı Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'da meydana geldi. İddiaya göre, Kozan Devlet Hastanesinde genel cerrah olarak görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yol verme yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce doktor bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçakla yaralanan doktor hastaneye kaldırılırken saldırgan kaçtı. Yavuz, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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