Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu

Adana'da Gençlerden Silahlı Saldırı: 17 ve 16 Yaşındaki Şüpheliler Yakalandı

Adana'da Gençlerden Silahlı Saldırı: 17 ve 16 Yaşındaki Şüpheliler Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Seyhan'da bir hafif ticari araçtan ateş açan 17 yaşındaki N.Y. ve aracı kullanan 16 yaşındaki B.C.Ş. yakalandı. Olay, daha önce trafikte kavga ettikleri kişilere gözdağı vermek amacıyla gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, ateş açılan kurşun bir işyerine isabet etti.

O anlar kameraya yansımıştı: Ateş eden şüpheli 17, sürücü 16 yaşında çıktı

ADANA - Adana'da gece saatlerinde hafif ticari araçtan ateş açan 2 şüpheli yakalandı. Ateş açanın şüphelinin 17 yaşında olduğu trafikte önceden kavga ettiği kişilere gözdağı vermek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken sürücünün de 16 yaşında olduğu belirlendi.

Olay, 2 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, N.Y (17), trafikte tartıştığı kişilere tarafından darp edildi. Birkaç gün sonra N.Y, arkadaşı B.C.Ş (16)'in kullandığı hafif ticari araç ile aynı yerden geçti. Bu sırada N.Y, kendisini darp eden kişilerin orada olabileceğini düşünerek aracın arka kapısını açarak gözdağı vermek için ateş açıp kaçtı. Açılan ateş sonucunda bir işyerine de kurşun isabet etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde her iki şüphelide Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakalandı. Olayda kullanılan tabanca da N.Y'in evinde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trendyol GO'nun çoğunluk hisseleri satıldı

E-ticarette dev satış! Yeni sahibi dikkat çekiyor
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.