Adana'da Gençlerden Silahlı Saldırı: 17 ve 16 Yaşındaki Şüpheliler Yakalandı

O anlar kameraya yansımıştı: Ateş eden şüpheli 17, sürücü 16 yaşında çıktı

ADANA - Adana'da gece saatlerinde hafif ticari araçtan ateş açan 2 şüpheli yakalandı. Ateş açanın şüphelinin 17 yaşında olduğu trafikte önceden kavga ettiği kişilere gözdağı vermek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken sürücünün de 16 yaşında olduğu belirlendi.

Olay, 2 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, N.Y (17), trafikte tartıştığı kişilere tarafından darp edildi. Birkaç gün sonra N.Y, arkadaşı B.C.Ş (16)'in kullandığı hafif ticari araç ile aynı yerden geçti. Bu sırada N.Y, kendisini darp eden kişilerin orada olabileceğini düşünerek aracın arka kapısını açarak gözdağı vermek için ateş açıp kaçtı. Açılan ateş sonucunda bir işyerine de kurşun isabet etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde her iki şüphelide Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakalandı. Olayda kullanılan tabanca da N.Y'in evinde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.