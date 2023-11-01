Adana'da Genç Doğum Gününde Telefon Kapkaçı Yaptı

Adana'da 18 yaşına giren genç, doğum gününde pasta alamadığı için arkadaşıyla birlikte telefon kapkaçı yaparak yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Doğum gününü kutlamak için kapkaç yaptı... O anlar kamerada

ADANA - Adana'da 18 yaşına giren genç "pasta" parası olmadığı için doğum gününde arkadaşıyla birlikte sokakta yürüyen kişinin telefonun kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüpheli genç yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 24 Ekim doğum günü olan Abdulkadir Y. arkadaşı Ö.Ü. ile parkta oturup doğum günü kutlamak istedi. Paraları olmadığı için pasta alamayan Abdulkadir Y. ve Ö.Ü. telefon çalmaya karar verdi. Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi ara sokaklarında elektrikli bisikleti süren Ö.Ü. elinde cep telefonu olan Özcan A.'nın yanına yanaştı. Yolcu konumdaki Abdulkadir Y. ise telefonu kapkaç yöntemiyle kaçtı. Şüpheliler elektrikli bisikletle kaçarak izlerini kaybettirdi.

Telefonu çalınan Özcan A. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Yaklaşık 400 tane kamera inceleyen polis, şüphelilerin kaçtığı yeri tespit etti. Şüpheliler evlerinde yakalandı.

Abdülkadir Y. emniyetteki ifadesinde, "Parkta otururken doğum günü için kutlama yapmak istedik. Pasta alacak paramız olmadığı için kapkaç yapmaya karar verdik" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheliler Abdulkadir Y. tutuklanırken Ö.Ü. savcılıktan serbest kaldı.