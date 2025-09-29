Adana'da Galeriye Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Yakalandı

Adana'da gece yarısı içerde 4 kişi bulunan galeriyi kurşunlayan motosikletli 2 şüpheli polisin çalışmasıyla 4 saat sonra yakalandı, uzun namlulu silahta ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birinin kıskançlık nedeniyle kiraladığı tetikçiye ateş ettirdiği ortaya çıkarken, panik yaşanan o anlar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece 23.15 sıralarında ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı'na meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yeri sahibi R.G. ve 3 arkadaşının içeride olduğu sırada motosikletle gelen iki şüpheli, uzun namlulu silahla oto galeriyi hedef alarak ateş açtı. Açılan ateş sonucu 10'dan fazla mermi iş yerinin camı ve önünde park halindeki otomobillere isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Polis 4 saat sonra şüphelileri yakaladı

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Gece yarısı yoğun bir çalışma yapan polis, şüphelilerin geldikleri motosikletle Horzum yaylasına kaçtığını belirledi. Sabaha karşı operasyon düzenleyen polis olaydan 4 saat sonra şüpheliler M.A.K. ve C.C.'yi yakaladı. Şüphelilerden Thomson uzun namlulu otomatik silah, bir adet tabanca, çok sayıda mermi, yaklaşık 20 bin TL ve yedek 3 adet şarjör ele geçirildi.

Dehşet anları kamerada

Öte yandan olay anına ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin motosikletle gelerek iş yerine ateş açmaları yer aldı. Ateş açılmasıyla birlikte bir aracın freni boşalıp hareket ederken, içerde bulunan 4 kişinin panik anları da görüntülere yansıdı.

Sebebi kıskançlık çıktı

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden C.C. ile mağdur R.G. arasında bir kadın nedeniyle kıskançlık durumunun yaşandığı öğrenildi. Olaydan 2 gün önce C.C.'nin R.G.'yi arayıp kadın nedeniyle kıskançlık tartışmasında küfürleştikleri ileri sürüldü. Bir gün önce de tekrar arayan C.C.'nin R.G.'ye 'bu küfürlerin karşılığı ya bana 5 milyon TL verirsin yada seni öldürürüm' diye tehdit ettiği iddia edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ADANA