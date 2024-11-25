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Adana'da Galericiye 500 Bin Dolar Haraç İsteyenlere Silahlı Saldırı

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Adana'da, bir galericinin evine ve otomobiline silahlı saldırı düzenleyen 4 şüpheli, 500 bin dolar haraç istemekle suçlanarak tutuklandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Galericinin evine otomobiline silahlı saldırı yapıp 500 bin dolar haraç istediler: Saldırı anı kamerada

ADANA - Adana'da 500 bin dolar haraç istedikleri galericinin evine ve otomobiline silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler kameralara yansıdı. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 4 Kasım günü Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.D. ve Hakan B. (20), Mahsun D.'nin müstakil evi ile park halindeki otomobiline 7 el tabanca ile ateş açıp kaçtı.

Ardından Mahsun D.'yi arayan şüpheliler "500 bin dolar" haraç istedi. Bunun üzerine Mahsun D. durumu polise bildirdi.

Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Gasp ekipleri çevredeki güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından silahlı kullananın M.D. olduğunu motosikleti sürenin ise Hakan B. olduğunu belirledi.

Araştırmasını genişleten gasp polisleri Enes Y. ve Şehmus G.'nin şüphelilere yardım ettiğini tespit etti.

Söz konusu 4 şüpheli de aynı eve yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin evinde 5 ruhsatsız tabanca, 39 mermi ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Silahlı saldırı sırasında motosikletli kullanan Hakan B. emniyetteki ifadesinde, "Bize borcu vardı. Bu nedenle aramızda husumet vardı. Gözdağı vermek için ateş ettik" dedi. Diğer şüpheliler ise olayla ilgililerinin olmadığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da Galericiye 500 Bin Dolar Haraç İsteyenlere Silahlı Saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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