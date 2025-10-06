Haberler

Adana'da Fuhşa Zorlama Operasyonu: 14 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da yapılan operasyonda, kadınları fuhşa zorlayan ve aracılık yapan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 20 mağdur kadın kurtarılırken, şüphelilerin 32 milyon TL'lik mal varlıklarına el konuldu.

ADANA'da kadınları fuhşa zorladıkları ve aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 evli çiftin de aralarında bulunduğu 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Operasyonda 20 mağdur kadın kurtarılırken, şüphelilerin 32 milyon TL değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte kadınları fuhşa zorlayan ve eşlerini fuhşa teşvik eden kişileri belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucu 16 şüphelinin 13 ayrı adresi tespit edildi. Savcılığın yakalama kararı üzerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, 3 evli çiftin de olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı. Polis, fuhuş pazarlığının yakalanmamak için internet tabanlı sohbet uygulamaları üzerinden yapıldığını saptadı. Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu hap, 1 silah şarjörü ve 34 adet 9 milimetre mermi bulundu. Şüphelilerin banka hesapları ve taşınmazları da dahil olmak üzere toplam 32 milyon lira değerindeki mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.D., N.D., H.İ., L.S., C.K., S.Y., L.A., M.A., Ş.T., İ.G., M.S., İ.K., M.D. ve R.D. tutuklanırken, N.Y. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
