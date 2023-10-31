Adana'da Fırın İşletmecisi Taciz İddiasıyla Tutuklandı

Adana'da bir fırın işletmecisi, yanında çalışan 16 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. İddiaya göre, genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan R.A., tutuklandı.

Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre, lise 3'üncü sınıf öğrencisi E.A., 28 Ekim'de polis merkezine giderek 3 aydır yanında çalıştığı fırıncı R.A.'nın kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Cep telefonu ile çektiği görüntüleri de delil olarak sunan genç kızın şikayeti üzerine 4 çocuk babası R.A., gözaltına alındı. İddiaları kabul etmeyen R.A., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.