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Son dakika haberleri | Adana'da firarilere operasyon: çok sayıda kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... Adana'da firarilere operasyon: çok sayıda kişi yakalandı Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, çeşitli suçlardan aranan firarilere yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi yakalandı.

Adana'da firarilere operasyon: çok sayıda kişi yakalandı

ADANA - Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, çeşitli suçlardan aranan firarilere yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, yaralama, gasp ve kapkaç gibi çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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