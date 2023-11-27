Adana'da Firari Şüpheli Yakalandı: Evinden Patlayıcı ve Ruhsatsız Silahlar Çıktı

Adana'da bir kadını tabancayla yaralayan firari, Seyhan polisi tarafından evine yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinden, el yapımı patlayıcı (EYP) ve ruhsatsız silahlar çıktı.

Adana'da bir kadını tabancayla yaralayan firari, Seyhan polisi tarafından evine yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinden, el yapımı patlayıcı (EYP) ve ruhsatsız silahlar çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mervan A. (25) Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde 4 Ağustos tarihinde karıştığı silahlı kavgada Z.K. isimli bir kadını tabancayla elinden vurup kaçtı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Huzurunuz Gururumuz" sloganı çerçevesinde firari şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis firari olan Mervan A.'nın peşine düştü. Polis şüphelinin evine geldiğini belirleyip yaptığı operasyonda şüpheliyi yakaladı. Şahsın evinden el yapımı patlayıcı (EYP), ruhsatsız tabanca, ruhsatsız otomatik tüfek, 3 şarjör ve 8 adet mermi ele geçirildi.

Evde bulunan EYP'nin ardından bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanı, etrafı güvenli hale getirdi. EYP, boş bir bölgede kontrollü olarak imha edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mervan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA