Adana'da Firari Hükümlü Polisin Denetiminde Yakalandı

ADANA (İHA) – Adana'da hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polisin denetiminde yakalandı. Yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur güven uygulaması gerçekleştirdi. Polis ekipleri 30 noktada 277 emniyet personeli ile yaptığı denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile 112 fişek ele geçirdi.

Trafik denetimlerinde 3 araca modifiyeden işlem yapılırken, 19 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. 7 araç ve 1 motosiklet de trafikten men edildi.

Denetimlerde 9.18 gram ve bin 782 tablet uyuşturucu maddesi ele geçirilirken uyuşturucu satıcısı 1 kişi ve yağma suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan 18 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir hükümlü ise yakalanarak cezaevine gönderildi. - ADANA