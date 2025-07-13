Adana'da Firari Hükümlü Polis Tarafından Yakalandı

Adana'da Firari Hükümlü Polis Tarafından Yakalandı
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Adana'da devriye gezen polis ekipleri, 26 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden bir şahsı yakaladı. Şahıs, kimlik kontrolü sırasında tespit edilerek gözaltına alındı.

Adana'da devriye görevi yapan polis ekipleri, hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen şahsı yakaladı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, 12 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi 3815 Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan sorgulamada şahsın, İsmail A. olduğu, Adana Asliye Ceza İlamat Masasınca "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 26 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

Şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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