Adana'da Firari Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı

Güncelleme:
Adana Yüreğir'de, toplam 19 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü L.D., polisin operasyonuyla yakalandı. Evinin içinde ruhsatsız silahlar bulundu.

Adana'da hırsızlık, uyuşturucu kullanmak ve polise direnmek gibi suçlardan toplam 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. "Komiser beni gaspçı ve hırsız zannetti" diyen şüphelinin hırsızlık suçundan da cezasının bulunması dikkat çekti.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "basit yaralama", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "hırsızlık", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından hakkında toplam 19 yıl 15 gün hapis cezası bulunan L.D.'nin peşine düştü. Yapılan çalışmalar neticesinde firari hükünlünün Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi. Ekipler, eve yaptığı operasyonla L.D.'yi yakaladı. Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tüfek, bu tüfeklere ait 17 kartuş, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 3 kurusıkı fişek ele geçirildi. Yakalanan firari hükümlü "Komiser beni gaspçı ve hırsız zannetti" derken, şahsın hırsızlık suçundan da cezasının bulunması dikkat çekti.

Polis merkezine götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA

