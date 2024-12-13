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Adana'da FETÖ'ye Finansman Sağlayan 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Adana'da FETÖ'ye Finansman Sağlayan 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Adana'da gerçekleştirilen operasyonda FETÖ'ye finansman sağladıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin medikal firma kurarak FETÖ üyelerine para aktardığı öne sürülüyor.

Adana'da FETÖ'ye finansman sağladığı öne sürülerek yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin medikal firma kurarak FETÖ üyelerine para aktardığı öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda FETÖ'ye finansman sağladığı, işsiz kalan örgüt üyelerine para aktararak örgütü ayakta tutmaya çalışanlar olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak iki gün önce yaptığı operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden M.K'nin medikal firma kurup iş yerinde örgütsel toplantı yaptığı ve finans ağını buradan yönettiği, FETÖ üyelerine para aktardığı öne sürüldü. Şüphelilerden S.T. ve karısı H.T.'nin de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu, tutuksuz yargılamaları süren çiftin daha önce yurt dışına kaçmaya yönelik iki girişimini de polislerin önlediği öğrenildi.

Ayrıca S.T.'nin öğretmenlikten ihraç edildiği ve örgüt üyelerinin çocuklarına özel biyoloji dersi verdiği iddia edildi.

14 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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