Adana'da Felç Kalan Apartman Görevlisine 12 Milyon TL Tazminat Kararı, Site Sakinlerini İsyan Ettirdi

Adana'da bundan yaklaşık 5 yıl önce apartman sakini bir kadını taciz ettiği öne sürülerek, kadının kocası tarafından vurulup felç kalan apartman görevlisinin açtığı iş kazası davasını kazanıp 12 milyon TL hak etmesi apartman sakinlerini isyan ettirdi.

Olay, 29 Kasım 2019 tarihinde Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelmişti. İddiaya göre, sitedeki bir dairede oturan Caner Şahin, apartman görevlisi Rıdvan Uçar'ı eşine sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle silahla vurmuştu. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına da yansımıştı. Ağır yaralanan Uçar, çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmış ve felç kalmıştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olay yerine giderek zanlı Caner Şahin'i gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

"Kişisel meselenin cezası apartmana kesildi"

Rıdvan Uçar tedavi gördüğü hastanede hayati tehlikesini atlattı fakat felç kaldı. Uçar, felç kalınca site yönetimi tarafından hakları verilerek işten çıkartıldı. Ancak Uçar, avukatı aracılığıyla sitede çalıştığı sırada vurulup felç kaldığı için bunun bir iş kazası olduğunu iddia ederek tazminat davası açtı. Mahkeme ise siteyi 12 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etti.

"İki kişi arasında yaşanan olayın cezası tüm siteye kesildi"

Apartmanın yöneticisi Ünal Bozkurt (36) yaptığı açıklamada, "2019 yılında kapıcımız, bir site sakinimizin hanımına laf atması sonucu kavga çıktı. Kavgada laf atılan kadının kocası, kapıcıyı vurdu. Kapıcı felç kaldı. Bizim karşımıza 5 yıl sonra 12 milyon gibi ciddi bir rakam ceza kesiliyor. Herkese icra geldi ve daire başına 57 bin 306 lira borç yazıldı. İki kişi arasında yaşanan olaydan dolayı tüm siteye kesilen bu cezayı kimsenin ödeyecek durumu yok" dedi.

"Hakim sinirlenip cezayı veriyor"

Site sakinlerinden Şükriye Avcı (63) ise, "Bu konunun siteye aksettirilmemesi gerekiyor. Bu olay şahıslar arasında yaşanmış. Sözlü tacizden kaynaklanan bir kavga yaşanmış. Duyduğumuza göre avukat mahkemeye gitmemiş. Hastayım diyerek birkaç defa daha mahkemeye katılmayınca hakim sinirlenip cezayı veriyor. Bu olayda avukat ve yönetimin bizi uyarması gerekiyordu" diye konuştu.

"Parayı nasıl ödeyecek bu site sakinleri"

Verilen cezaya tepki gösteren site sakini Ayhan Türker (52), "12 milyon az para mı. Başkalarının husumeti nedeniyle site sakinlerine ceza verilmesi yanlış. Bu karar verilirken hiç mi vicdanları sızlamadı. Bu kadar parayı nasıl ödeyecek bu site sakinleri. Daire başına 60 bin lira cezayı nasıl ödeyeceğiz. Bize bu cezayla ilgili bilgi verilmedi. Ben şahsıma bu parayı ödeyemeyeceğim" şeklinde konuştu.

"Bez parası bulamıyorum, bu parayı nasıl ödeyeceğim"

Yatalak annesi ile birlikte yaşadığını dile getiren Muazzez Düzgün (58) ise, "Ben ve annem birlikte yaşıyoruz. Babamın emekli maaşıyla geçiniyoruz ve annem yatalak. Bez parası bulamıyorum, bu parayı nasıl ödeyeceğim. Taciz nedeniyle iki kişi kavga etmiş. Biz neden cezayı ödüyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA