Adana'da feci kaza: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpıp karşı şeride geçtiği kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şevkiye Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Feke istikametinden Adana'ya giden Furkan F. (27) yönetimindeki 01 LL 314 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara ve trafik levhasına çarptı. Defalarca takla atan otomobil karşı şeride geçti. Takla atan araçtan Cankur ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralı olarak çıkarılan Furkan F. ve Emin G. (18) Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Furkan F. durumunun ağır olması nedeniyle Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Çevreyolu itfaiye ekiplerinin temizleme çalışması sonrası tekrar trafiğe açılırken, hurdaya dönen araç çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA