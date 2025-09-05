Haberler

Adana'da Fabrikada Silahlı Kavga: İki Yaralı

Adana'da bir tarım fabrikasında mal teslimi sırasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. M.A ve F.A arasında çıkan kavgada her iki şahıs da yaralandı. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

Adana'da bir fabrikada mal teslimi sırasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı olayda iki kişi yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'ndaki bir tarım fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika çalışanı M.A (35), işyerine mal getiren F.A (42) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.A, hafif ticari aracından tabancasını alıp F.A'ya ateş açmaya başladı. F.A da aracındaki pompalı tüfekle M.A'ya ateş açtı.

Yaşanan çatışmada M.A ve F.A birbirlerini yaraladı. M.A göğüs bölgesinden yaralanırken, F.A göğüs ve bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri F.A ve M.A'yı hastaneye kaldırdı. M.A'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

