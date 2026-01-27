Haberler

Adana'da fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Adana'da fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Adana'da fabrikadan işçileri taşıyan bir minibüs, sürücünün kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 13 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kozan-Ceyhan karayolu Hacılar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali C. yönetimindeki 01 Y 0550 plakalı fabrika servis minibüsü, sürücüsünün yağmurla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada gece mesaisine giden 13 işçi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
